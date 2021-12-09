شركة Doogge الصينية تكشف عن ساعة مخصصة للنساء

أزاحت شركة Doogge الصينية الستار عن ساعة جديدة مخصصة للنساء، أطلقت عليها DG Venus، تتميز بنعومتها، و يبلغ سمكها 9.6 ملم، ووزنها 34 غراماً.

وزودت الشركة الصينية هذه الساعة بمجموعة من الوظائف الصحية، كتتبع النوم، احتساب الخطوات المقطوعة أثناء المشي، بالإضافة لاحتساب السعرات الحرارية المقطوعة خلال ممارسة التمارين الرياضية.

وأكدت الشركة الصينية قدرة ساعتها الجديدة على عرض المكالمات والرسائل الواردة للهاتف الذكي المرتبط معها، بالإضافة إلى إمكانية التحكم بكاميرا الهاتف وتشغيل الموسيقى.

وقالت Doogge إنها ستوفر أساور للساعة بألوان الأحمر، الوردي، البنفسجي، الذهبي، الأخضر الداكن، والأخضر الفاتح.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 50 دولاراً أميركياً فقط.

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