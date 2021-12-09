إنفينيكس تطلق جهاز حاسوب جديداً بمواصفات مميزة

رفعت شركة إنفينيكس الصينية النقاب عن جهاز حاسوب جديد بمواصفات مميزة، أطلقت عليه Infinix INbook X1.

وينبض بداخل هذا الجهاز الجيل العاشر من معالجات إنتل، حيث يأتي النموذج الرئيس بمعالج Core i3، مع وجود نماذج بمعالجات Core i5، وCore i7.

وزودت الشركة الصينية حاسوبها الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 14 بوصة ودقة عرض FHD، وتدعم الشاشة ألوان sRGB بنسبة 100%، وسطوع 300 نيت، وتتميز شاشة هذا الحاسوب بدعم الإمالة بمقدار 180 درجة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب بسعة 256 أو 512 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فتصل سعتها لحوالي 12 أو 16 غيغا بايت.

ويَحتوي الحاسوب على بطارية بقوة 55 واط تجعل الحاسوب يعمل لمدة 13 ساعة بالشحنة الواحدة، وتدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، وعلى منفذ USB-C، منفذ USB-3.0، منفذ HDMI 1.4، ومنفذ 3.5 للسماعات، بالإضافة للواي فاي، بلوتوث، وميكروفون مزدوج.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 477 دولاراً أميركياً.

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