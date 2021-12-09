بالخطأ.. الشرطة الصينية تُلقي القبض على رجل 5 مرات في 3 أيام

عانى رجل صيني لم تكشف هويته أسبوعاً صعباً، بعدما ألقت الشرطة الصينية القبض عليه بالخطأ 5 مرات خلال 3 أيام، وذلك بسبب شبهه بمجرم فارّ يُدعى زو شيانجيان.

وكان المجرم زو قد هرب في أكتوبر الماضي من سجن يقع شمال شرق الصين، الأمر الذي دفع الشرطة الصينية للإعلان عن مكافأة مالية بقيمة 700 ألف يوان، لمن يُقدّم معلومات عن مكان تواجد المجرم الخطير.

وأصبح الرجل الصيني السيّئ الحظ صيداً للجميع؛ بسبب وجود شبه كبير بينه وبين المجرم في ملامح الوجه وقَصّة الشعر، حيث كان الناس يُمسكون به ويأخذونه للشرطة طمعاً في المكافأة.

يُذكر أنّ معاناة الرجل استمرت حتى تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المجرم زو، الذي أعيد للسجن ليُكمل العامَين المتبقيين من عقوبة الـ11 عاماً المفروضة عليه.

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