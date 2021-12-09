ياسمين عبدالعزيز تُقرر عدم مقاضاة الطبيب الذي تسبب بمرضها

أكدت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، عدم رغبتها بمقاضاة الطبيب الذي تسبب بمرضها بعد الخطأ الذي ارتكبه أثناء إجراء عمل جراحي لها.

وقالت الفنانة المصرية خلال ظهورها ببرنامج معكم: إن الناس طالبوها بمقاضاته، وأنّها كانت تُفكّر أثناء مرضها برفع قضية عليه، قبل أن تتراجع عن هذا الأمر بعد تعافيها من المرض.

وبررت ياسمين عبد العزيز تراجعها بأنّ الطبيب هو الذي ولّدها بابنتها، وأنّه لم يكن يقصد أذيتها، واعتبرت الألم الذي أصابها خلال فترة المرض حسنات.

وكانت النجمة المصرية قد دخلت في غيبوبة في يوليو الماضي، بعد تعرّضها لخطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية، قبل أن تسافر لسويسرا لتستكمل العلاج.

يُذكر أنّ فترة مرض ياسمين عبد العزيز شهدت انتشار مجموعة كبيرة من الشائعات حول وفاتها، الأمر الذي دفع شقيقها وائل لنفي هذه الشائعات مراراً وتكراراً.

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