أسباب وأعراض سرطان المعدة.. وطرق علاجه

عرّفت خدمة معلومات السرطان الألمانية سرطان المعدة بسرطان يُصيب باطن المعدة، مع إمكانية امتداده منها حتى المريء أو الأمعاء الدقيقة.

وحددت المؤسسة الألمانية الأسباب التي تؤدي للإصابة بهذا النوع من السرطان بالعوامل الوراثية، الإكثار من تناول الأطعمة المملحة أو المعالجة أو المدخنة، شرب الخمر، عدم تناول كميات كافية من الخضراوات والفواكه، والحمى الغدية، بالإضافة لجراحة المعدة، والالتهاب المزمن في العلاج المخاطي في المعدة الذي تسببه بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري.

وقالت خدمة معلومات السرطان إن أعراض سرطان الأمعاء تظهر على شكل الإحساس بضغط أو امتلاء أو ألم في الجزء العلوي من البطن، بالإضافة لفقدان الشهية والوزن بدون مبرر، فقر الدم، وعدم القدرة على بذل مجهود، بالإضافة لمعاناة الشخص من صعوبات في البلع، وحدوث حرقة في المعدة، والشعور المتكرر بالغثيان.

وأكدت أنّ علاج المرض يعتمد على مكان وجود الورم ومدى انتشاره، وقالت إنّ التنظير سيكون كافياً إذا كان الورم مقتصراً على الغشاء المخاطي السطحي، في حين يجب إجراء عملية شاملة عند اختراق الورم لأنسجة العمق من أجل إزالة الأجزاء المصابة من المعدة، وفي بعض الحالات الشديدة يتم اللجوء للعلاج الكيميائي والإشعاعي.

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