نانسي عجرم تستعد لإحياء حفل فني في السعودية ضمن فعاليات “الميدل بيست”

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن موعد حفلتها الجديدة في السعودية التي ستجمعها بالفنان عمرو دياب، والتي ستُحييها ضمن فعاليات الميدل بيست.

حيث قامت نانسي عجرم بمشاركة التغريدة التي نشرتها اللجنة المُنظمة للحفل على حسابها الرسمي في تويتر، والتي أعلنت من خلالها عن حفلة يوم 19 ديسمبر الجاري، تجمع نانسي عجرم وعمرو دياب على مسارح ساوندستورم.

من جهة أخرى ستُحيي النجمة اللبنانية يوم 10 ديسمبر الجاري حفلتها الفنية على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بمشاركة الفنان اللبناني وائل كفوري.

يُذكر أنّ نانسي عجرم واصلت تحقيق النجاحات بأغنيتها الجديدة 150، التي تجاوزت حاجز 7 ملايين مشاهدة منذ طرحها، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري، وإخراج ليلى كنعان.

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