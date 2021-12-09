موظفة تُفجّر مستودع شركتها بسبب خلافها مع المدير

شهدت محافظة ناخوم باتوم التايلاندية حادثة غير مألوفة، حيث أقدمت موظفة تُدعى سرييا على إضرام النار في مستودع النفط التابع للشركة التي تعمل فيها، بسبب خلافها مع المدير.

وأظهرت كاميرا المراقبة الموجودة في المكان قيام المرأة البالغة من العمر 38 عاماً بإشعال ورقة وإلقائها في حاوية وقود، الأمر الذي أدى لاحتراق مستودع النفط.

وعلى الفور قامت الشرطة باعتقال الموظفة التي كانت تشغل منصب رئيسة مستودع النفط، والتي اعترفت بحرقها المستودع عمداً بسبب الضغط الذي يفرضه عليها مدير الشركة بيبات أوزنغبراباكورن، البالغ من العمر 65 عاماً.

يُذكر أنّ الحريق أتى على المستودع بالكامل بسبب احتوائه على مواد قابلة للاشتعال، وقدّرت الشرطة خسائر الشركة نتيجة الحريق بـ900 ألف جنيه إسترليني.

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