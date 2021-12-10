توشيبا اليابانية تكشف عن أجهزة تلفاز مميزة

أزاحت شركة توشيبا اليابانية الستار عن سلسلة من أجهزة التلفاز المميزة، أطلقت عليها M550.

وزودت الشركة اليابانية السلسلة الجديدة بشاشات LED بمقاس 55،65،75 بوصة بتردد 120 هرتز، ودقة 4K، مما يجعلها مناسبة لعرض ألعاب الفيديو.

وستدعم الأجهزة الجديدة تقنيات Dolby Vision HDR وHDR10 لتوفير دقة واقعية، بالإضافة لدعم تقنية Motion Rate 480 التي تمنح سلاسة خلال حركة الصور.

وستحتوي هذه الأجهزة على مكبرات صوتية عالية الأداء تُؤمّن توزيعاً سينمائياً للأصوات، بالإضافة لاحتوائها على ميزات تسمح بالتحكم بها عن بُعد باستخدام مساعد Alexa الصوتي، بالإضافة لتقنيات تُسهّل اقترانها بالأجهزة الأخرى.

يُذكر أنّ الشركة اليابانية ستُطلق السلسلة الجديدة بأسعار تتراوح ما بين 799 و1200 دولار أمريكي، بحسب حجم الشاشة.

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