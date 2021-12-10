جديد Razer.. مروحة لحماية الهواتف الذكية من ارتفاع الحرارة

كشفت شركة Razer الأمريكية عن مروحة جديدة مناسبة لحماية الأجهزة الذكية من ارتفاع الحرارة نتيجة الاستخدام المُطوّل، أطلقت عليها Phone Cooler Chroma.

وقالت الشركة الأمريكية إن المروحة الجديدة تمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف عند الاستخدام المُطوّل، أو أثناء الألعاب.

وزودت الشركة الأمريكية المروحة الجديدة بشفرات من البلاستيك تُؤمّن 6400 دورة في الدقيقة، وتتميز المروحة بعدم إصدارها لضوضاء أثناء دورانها.

وعمدت Razer لوضع المروحة الجديدة في هيكل صغير الحجم، يُثبّت مع هواتف آيفون عبر MagSafe، أو عبر زاويتين متحركتين صغيرتين تُوضعان حول إطار هيكل الهاتف بالنسبة للأجهزة العاملة بنظام تشغيل أندرويد.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنّ المروحة تُؤمّن إضاءة مميزة عبر 12 وحدة LED، وأكدت إمكانية تحكم المستخدم بألوان الإضاءة من خلال برنامج خاص يصلها بالهاتف.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية، ستُوفر المروحة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل لحوالي 60 دولاراً أمريكياً.

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