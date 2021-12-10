ألقِ نظرة على تحفة أوبو – أول هاتف في العالم بكاميرا قابلة للسحب!

شركة أوبو – Oppo هي واحدة من أبرز العلامات التجارية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية. وعلى مدار الأعوام الماضية، كانت تفاجئنا بالعديد من التقنيات المتطورة والأجهزة المبتكرة. وربما كان هذا الأمر جلياً من خلال هاتف Oppo X 2021، على الرغم من إننا لم نكن سعداء الحظ برؤيته يعمل على أرض الواقع واكتفت الشركة بجعله مجرد نموذج أولي.

ولكن ها هي أوبو تخطو خطورة جديدة بمسيرتها نحو التطور والابتكار، حيث نشرت مؤخراً على صفحتها الرسمية على موقع تويتر مقطع فيديو قصير تشويقي لعرض أول هاتف في العالم بكاميرا قابلة للسحب.

على مدار العاميين الماضيين رأينا العديد من مصنعي الهواتف الذكية وهم يعتمدون على تطوير العدسات المقربة بنتائج متفاوتة في هواتفهم الرائدة. المشكلة أو العقبة الوحيدة التي كانت تقف في طريقهم هي عدم وجود مساحة كافية داخل الهاتف لاستيعاب هذا النوع من العدسات.

ولكن يبدو أن لدى شركة أوبو رأي أخر بخصوص هذه المشكلة. فمن خلال تقنيتها المتطورة التي أعلنت عنها مؤخراً بشكل سريع، فلقد تمكنت من التغلب على المشكلة عن طريق تطوير تقنية جديدة أطلقت عليها الشركة اسم تقنية “كاميرا أوبو القابلة للسحب”. والآن ندعوكم لإلقاء نظرة سريعة على مقطع الفيديو القصير الموضح لكم أدناه..

Most pop-ups are annoying… But not our self-developed retractable camera! 😉 Explore more in INNO WORLD on 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If — OPPO (@oppo) ٧ ديسمبر ٢٠٢١

من خلال مقطع الفيديو يتضح لنا وجود كاميرا ثلاثية على ظهر الغطاء الخلفي للهاتف بداخل جزيرة مستطيلة الشكل، من بينهما كاميرتين معزولتين مع مستشعر رئيسي كبير على هيئة عدسة متحركة والتي تنبثق إلى الخارج بضع ملليمترات قليلة.

مما لا شك فيه ستساعد الكاميرا القابلة للانبثاق في الوصول إلى مركز الموضوع أو الشيء دون التضحية بالجودة الأساسية. يبدو أنها عدسة قياس 50 مم بفتحة عدسة قياس f/2.4

هناك المزيد من التفاصيل التي يمكن الحصول عليها من هذا المقطع القصير، حيث يتضح من خلال الفيديو أن الكاميرا مهيئة على تحمل رذاذ الماء عندما لا تكون في وضع النشاط. وإن كان هذا يدل على أي شيء فهو يدل على شيء واحد، وهو أن أوبو ضمنت للهاتف تصنيف عالي للحماية من الغبار والماء.

أيضاً يبدو أن الهاتف سيكون قادراً على الصمود حتى في حالة سقوطه من مسافة مرتفعة، وعلى الرغم من عدم رؤية كل شيء بالتفصيل، إلا إننا من الممكن أن نتخيل أن تكون الكاميرا المنبثقة قادرة على العودة إلى وضعها الطبيعي في حالة اكتشاف السقوط الحر كنوع من الحماية الذاتية. وهي نفس الميزة التي رأيناها سابقاً في عدسة الكاميرا المنبثقة الخاصة بهاتف OnePlus 7 Pro.