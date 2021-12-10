تقرير – هذه استثمارات ابل السرية في الصين!

تقرير جديد من موقع The Information أفاد بأن ابل تمتلك استثمارات سرية في الصين كان قد وافق عليها الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك بالاتفاق مع الحكومة الصينية.

بحسب التقرير فإن الرئيس التنفيذي لشركة ابل تيم كوك كان قد قام بعدة زيارات لجمهورية الصين عام 2016 وقع خلالها على اتفاقات باستثمارات لمدة خمس سنوات. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بأبل ما يزيد عن 275 مليار دولار أمريكي.

في ذلك الوقت ، ورد أن العديد من المديرين التنفيذيين كانوا قلقين من الدعاية السلبية لشركة Apple في الصين والعلاقات السيئة للشركة مع المسؤولين المحليين.

أيضاً كان المسئولون في الحكومة الصينية يرون أن ابل لم تكن تساعد الاقتصاد الصيني بالشكل الكافي، ولذا ربما ارتأت ابل ضرورة عقد شراكة قوية مع الحكومة الصينية حيث يتم تصنيع الغالبية العظمى من منتجات ابل هناك.

وقعت تلك الصفقة أيضاً في وقت كانت الحكومة الصينية قد شنت هجوماً شديداً على ابل وخدماتها هناك كما تم اتخاذ قرارات بإغلاق بعض الخدمات مثل كتب وأفلام الآيتونز.

ابل حينها أيضاً أعلنت عن استثمارات بقيمة مليار دولار أمريكي في خدمة النقل التشاركي الصينية DiDi ونجح كوك في إقناع الصينيين بالموافقة على الصفقة في مقابل إرجاء اتخاذ إجراءات ضد شركة ابل.

ابل استطاعت الحصول على بعض الاعفاءات من الحكومة الصينية وتقليل الضغط عليها مقابل الاستثمار والصفقات التجارية وتدريب العمال للصينيين.

بجانب الاستثمارات المالية الكبيرة شملت الصفقة أيضاً تعهد بمساعدة الشركات الصينية على تطوير “تقنيات التصنيع الأكثر تقدمًا”، وتدريب الكوادر البشرية، وزيادة الاعتماد على موردي المكونات الصينية.

كذلك أيضاً فتح أبواب التعاون مع شركات البرمجيات الصينية والجامعات الصينية، وإنشاء مرافق بحث وتطوير جديدة في الدولة، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في الصين، وأمور أخرى.

ذلك التقرير المهم يكشف جانباً خفياً من العلاقات بين ابل الشركة الأمريكية الرأسمالية الأكبر وبين الحكومة الصينية التي يقودها الحزب الشيوعي الصيني وسط توتر ومنافسة وحروب تجارية بين البلدين.

أيضاً ما تقدمه ابل من استثمارات وتعاون على مختلف المستويات مع الحكومة الصينية يوفر لها غطاء حماية من أي مضايقات قد تتخذها الصين ضدها وسط التوتر السياسي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وقيام الأخيرة بالتضييق على الشركات الصينية كحظر هواوي.