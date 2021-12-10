شركة فرنسية تطلق ساعتين مخصصتين لمرضى السكري والرياضيين

رفعت شركة PKVitality الفرنسية النقاب عن ساعتين جديدتين، مخصصتين لمرضى السكري والرياضيين أطلقت عليهما K Watch Glucose و K Watch Athlete.

وتأتي الساعة K Watch Glucose بجسم مقاوم للماء، وتتميز بقدرتها على قياس مستوى السكر في الدم بشكل مستمر عن طريق لصقات k’aspuls التي تضم مستشعرات حيوية وتقنية Skin Taste، قبل أن تقوم بتحليل البيانات المسجلة بواسطة تطبيق يمكن تحميله على الأجهزة الذكية.

أما بالنسبة لساعة K Watch Athlete؛ فتقوم بقياس مستوى اللاكتات في الدم، وتتميز بإمكانية ارتدائها في الجزء العلوي من الذراع.

وقالت الشركة الفرنسية إنه على المستخدمين تغيير اللصقات مرة واحدة أسبوعيًا.

يذكر أن الشركة الفرنسية ستطرح الساعتين الجديدتين في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 199 يورو.

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