تحديث تيلغرام الجديد يجلب مجموعة كبيرة من المميزات

طرح القائمون على تطبيق تيلغرام يوم 7 ديسمبر الجاري تحديثاً جديداً، جلب معه مجموعة من المميزات التي انتظرها عشاق التطبيق كثيراً.

ووفّر التحديث الجديد مميزات لحماية المحتوى، إذ أصبح بإمكان أصحاب القنوات في التطبيق منع المشتركين من حفظ بعض الصور ومقاطع الفيديو، أو منعهم من إعادة تحويل بعض الرسائل الموجودة في قنواتهم، بالإضافة لمنع المستخدمين من حفظ محتوى معين أو أخذ لقطات شاشة لبعض الرسائل الموجودة في المجموعة.

كما أتاح التحديث الجديد إمكانية حذف الرسائل الموجودة في الدردشات لمدة يوم أو لفترة زمنية يحددها المستخدم.

ودعا القائمون على التطبيق الأشخاص الذين لم يحصلوا على التحديث بشكلٍ تلقائي، إلى تحديث التطبيق يدوياً من خلال متجر “غوغل بلاي”.

يذكر أن تطبيق تيغلرام حصل، خلال العام الجاري، على مجموعة كبيرة من المميزات التي جذبت عدداً كبيراً من المستخدمين إليه.

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