لبنى عبد العزيز : لم أعتزل التمثيل.. وهذا سر غيابي عن الساحة الفنية

قالت الفنانة المصرية لبنى عبد العزيز، خلال لقاء إذاعي إنها لم تعتزل التمثيل مطلقاً، لكنها ابتعدت قليلاً بسبب ظروف خاصة، وأكدت أن الفنان الحقيقي لا يعتزل، بل يأخذ استراحة لفترة، ثم يواصل نشاطه.

وأكدّت أنها غابت خلال الفترة الماضية لعدم اقتناعها بالأدوار التي عرضت عليها، وأشارت إلى أنها شاركت في فيلم “جدو حبيبي” بعدما أعجبت بقصة الفيلم، والدور الذي عرض عليها.

وأبدت رغبتها في المشاركة بعمل إسلامي تُشارك في إنتاجه كل الدول العربية، ويظهر الدين الإسلامي بشكلٍ صحيح، وقالت إنها تتمنى إنتاج العمل، حتى لو لم تشارك فيه.

يذكر أن الفنانة المصرية شاركت مؤخراً في الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث قامت بالإعلان عن اسم الفائزة بجائزة أفضل ممثلة في المهرجان، والتي حصلت عليها الفنانة سوامي روتولو عن دورها في فيلم “كيارا”.

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