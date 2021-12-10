مايكروسوفت تتفاوض مع آبل لجلب ألعاب Xbox الحصرية إلى متجر آب ستور

نتيجة القيود التي فرضتها آبل العام الماضي عبر آب ستور، اضطرت شركة مايكروسوفت على التخلي عن فكرة مشروع توفير منصة بث ألعاب xCloud كتطبيق محلي على نظام iOS.

ولكن من خلال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بشركة مايكروسوفت، يبدو أن العملاق التقني يتفاوض مع شركة آبل مرة أخرى من أجل توفير ألعاب Xbox الحصرية على كل من أجهزة آيفون وآيباد.

بناءً على التقرير الصادر عن المصدر، The Verge، يبدو أن شركة مايكروسوفت حاولت التفاوض أكثر من مرة وبعدة أشكال مختلفة مع شركة آبل من أجل تدشين عناوين ألعابها الضخمة والحصرية إلى متجر آب ستور.

وفي فبراير العام الماضي، بدأت شركة مايكروسوفت في اختبار منصة xCloud على نظام iOS، ولكن سرعان ما تم تعليق المشروع في أغسطس من نفس العام نتيجة عدم موافقة آبل للسماح بتواجد التطبيق على متجرها الخاص.

الفكرة من مشروع xCloud هي القدرة على بث الألعاب التي تعمل على خوادم مايكروسوفت بدلاً من تشغيلها محلياً، وهو ما يمكن أن يسمح للمستخدمين بالقدرة على تشغيلها على أي جهاز iOS.

من هذا المنطلق، صرحت آبل بأنها لا تسمح بفكرة تواجد لأي بدائل لمتجرها الرسمي على المتجر، ولن تسمح بفكرة بث الألعاب في حالة إصدارها كتطبيقات فردية.

في الواقع، لقد اطلع المصدر على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بشركة مايكروسوفت، والتي تضمنت مناقشات عديدة بين “لوري رايت” رئيس قسم الأعمال في Xbox والعديد من أعضاء فريق متجر آب ستور.

واتضح من خلال الحوار بين الفريقين أن شركة مايكروسوفت أثارت مخاوف بشأن كيفية وطريقة طرح الالعاب كتطبيقات فردية والتي من المؤكد إنها لن تكون فكرة عملية من الناحية التقنية، وكذلك سوف تتسبب في إحباط العملاء والمستخدمين.

في البداية، اقترحت مايكروسوفت أن يتم إصدار الألعاب كاختصارات منفصلة بدلاً من تطبيقات فردية ومستقلة بذاتها، مما يعني أن لكل لعبة سوف يتم طرحها على المتجر ستكون لديها صفحة متجر مستقلة وخاصة بها والتي تتضمن أيضاً مراجعات الأعضاء.

ولكن اتضح بأن هذه الطريقة تحاول إعادة توجيه المستخدم إلى تطبيق Xbox Game Pass، ونتيجة لذلك أكدت آبل رفضها للفكرة.

حاولت مايكروسوفت إقناع آبل بأن هذه الخطوة قد تكون في صالح أجهزة آيفون وآيباد، ولكن يبدو أن آبل لم تقتنع بهذا الحديث. بعض رسائل البريد الإلكتروني الأخرى تكشف عن أن سبب الرفض الأساسي وعدم التوصل إلى إتفاق نهائي هو “المال”.

حيث أكدت آبل لموقع The Verge بأن معظم الألعاب تحتوي بالفعل على محتوى إضافي مدفوع ولن يتم بيعه من خلال نظام الشراء الافتراضي داخل التطبيق في متجر آب ستور، وهذه كانت إحدى أبرز أسباب رفض آبل لمشروع xCloud.

في النهاية، يبدو أن مايكروسوفت توصلت إلى حل لهذه المعضلة من خلال توفير عناوين ألعاب Xbox الحصرية لعملاء آيفون وآيباد من خلال متصفحات الويب، وأكد المتحدث بالنيابة عن شركة مايكروسوفت للمصدر بأن الشركة تعمل على جلب أحدث وأضخم عناوين الألعاب لنظام iOS خلال المرحلة القادمة.