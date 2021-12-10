بريطاني يحاول قتل صديقته بعد فوزها بجائزة في اليانصيب

حاول بريطاني، يدعى ستيفن جيس، قتل صديقته إيما براون، بعدما قررت الانفصال عنه، بعد فوزها بجائزة كبرى في اليانصيب.

حيث أبلغت “إيما” صديقها برغبتها بالانفصال وعدم إتمام الزواج، بعد فوزها بجائزة في اليانصيب بلغت قيمتها 7,3 ملايين دولار أمريكي.

وقام الرجل بوضع جهاز تتبع في سيارة صديقته؛ من أجل معرفة الأماكن التي تزورها، واختيار المكان المناسب لقتلها.

وقال “ستيفن” إنه لم يتحمل فكرة تخلي حبيبته عنه بعدما أصبحت ثرية، الأمر الذي دفعه لتوجيه سبع طعنات في وجهها، قبل أن يتركها غارقة في دمائها، معتقداً بأنّها فارقت الحياة، بعدما أوحت ملامحها بالموت.

لكن “إيما” نجت من الموت بفضل تمثيلها الموت على “ستيفن”، حيث قامت بعد مغادرته بطلب سيارة الإسعاف التي نقلتها للمستشفى وقدمت لها الإسعافات اللازمة، قبل أن تقوم برفع دعوى ضد حبيبها.

يذكر أن المحكمة حكمت على “ستيفن” بالحبس لمدة 18 عاماً بتهمة الشروع بالقتل.

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