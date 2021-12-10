الرئيس التنفيذي لشركة كوالكم يصرح: أزمة نقص الرقائق سوف تتحسن بحلول عام 2022!

استطاعت أن تؤثر أزمة نقص الرقائق أشباه الموصلات الإلكترونية على قطاع الصناعة بشكل سلبي وخطير جداً. للأسف، بعض المحللين يقترحون بأنه من الممكن أن تمتد الأزمة لما بعد عام 2022.

ولكن يبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة كوالكم متفائلاً تجاه إيجاد حل لهذه المشكلة. حيث صرح الأسبوع الماضي بأن الأزمة في طريقها للانتهاء، ومن المحتمل أن تتحسن عملية العرض للرقائق بحلول عام 2022.

تحدث كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة كوالكم، مع مراسلين من كوريا الجنوبية بناءً على إعلانات كوالكم الحديثة بشأن رقائق المعالجة التي تم إطلاقها مؤخراً وكانت من بينها رقاقة Snapdragon 8 gen 1 الخاصة بمنصات الهواتف الذكية.

وقد أكد لهم آمون بأن نسبة العرض تحسنت بشكل كبير مقارنة بعام 2020، ومن المتوقع أن تتحسن خلال 2022 وسوف تتحسن بشكل أفضل على مدار الأعوام القليلة القادمة.

أصابت أزمة نقص الرقائق قطاع الصناعة بشكل خطير، مما كان له تأثيراً سلبياً على مصنعي الهواتف الذكية وشرائح المعالجة المركزية والرسومية. وقد أدى هذا إلى ألغاء العديد من المنتجات، والتي ربما كانت هواتف Galaxy Note من بينها. وهذا أمر طبيعي بما أن سامسونج تعتبر أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم.

جدير بالذكر أن مجموعة مصانع Samsung Foundry هي المسؤولة في المقام الأول عن تصنيع رقائق Snapdragon 8 Gen 1 لشركة كوالكم بالاستناد على عقدة تصنيع 4 نانوميتر الخاصة بسامسونج.

وقد صرح أحد المسؤولين في كوالكم لمجلة The Elec الكورية الجنوبية، بأن شرائح كوالكم الجديدة تعتمد بشكل أساسي على معدلات العائدات الخاصة بمصانع Samsung Foundry. وربما هذا الأمر قد يضع كوالكم في ورطة كبيرة نظراً لأن عدداً كبيراً من مصنعي الأجهزة يعتمدون بشكل أساسي على شرائحها الخاصة.

من المُقرر أن تظهر شريحة المعالجة الجديدة الخاصة بشركة كوالكم مع عدداً كبيراً من الهواتف الذكية الرائدة خلال شهر ديسمبر والربع الأول من عام 2022. لذا، لا يسعنا سوى أن نأمل أن يكون الرئيس التنفيذي لشركة كوالكم صحيح في كلمته وأن يتمكنوا من إيجاد حل قطعي للتخلص من أزمة نقص الرقائق التي أصابت قطاع الصناعة منذ تفشي فيروس كورونا.