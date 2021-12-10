أكدت الطبيبة الروسية، تاتيانا إيفانيكوفا، على أهمية تناول الشاي الأخضر بشكلٍ يومي، وقالت إن الشاي الأخضر يؤخر نمو الخلايا السرطانية.

وقالت الطبيبة الروسية إن تناول الشاي الأخضر بانتظام يقلل الإصابة بأمراض خطيرة بسبب خصائصه المهدئة.

وأشارت إلى أن الشاي الأخضر يحمي الإنسان من الإفراط المتوتر في تناول الطعام، بسبب احتوائه على فيتامين C، ونسبة عالية من مادة الكاتيكين التي تقوي جدران الشعيرات الدموية، وتخفض خطر نشوء الخلايا السرطانية، وتمنع تصلب الشرايين، وتعزز منظومة المناعة.

وحذرت الطبيبة الروسية الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوى ضغط الدم، وأمراض الكبد والأمعاء من الإفراط في تناول الشاي الأخضر، ودعتهم إلى تناوله بشكلٍ معتدل.

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