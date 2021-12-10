بشاشة 10.4 بوصة ومعالج Helio G80 – ريلمي تُطلق تابلت Realme Pad في الخارج بسعر مميز!

منذ شهرين بالضبط، طرحت شركة ريلمي أول جهاز لوحي لها باسم “Realme Pad”، وعلى الرغم من احتواء التابلت على مواصفات مميزة ووبتكلفة ميسورة للغاية، إلا أنه كان مقتصراً على السوق الهندي فقط. ولكن اليوم، أعلنت ريلمي عن إطلاق الجهاز اللوحي في السوق الأوروبي أيضاً.

بمجرد أن بدأت عروض يوم الجمعة السوداء، أتاحت ريلمي تابلت Realme Pad للعديد من الدول الأوروبية والتي كان من بينها بلجيكا وألمانيا والبرتغال وهولندا ولوكسمبورج بسعر منخفض للغاية، بتكلفة قدرها 294$ دولار أمريكي من أجل إصدار Wi-Fi. ولكن بالطبع، بفضل عروض الجمعة السوداء، يتم بيع التابلت حالياً بتكلفة قدرها 226$ دولار أمريكي فقط، وهذا العرض ساري حتى يوم 29 نوفمبر.

للأسف، على الرغم من سعر التابلت الزهيد، إلا أنه مرتفع قليلاً إذا ما قورن بسعره في السوق الهندي، حيث يتم بيع Realme Pad في الصين مقابل 13.999 روبية هندية، أي ما يعادل 188$ دولار أمريكي تقريباً، ولكن وجب التنويه على نقطة غاية في الأهمية، وهي أن الإصدار المتاح في السوق الهندي يحتوي على ذاكرة عشوائية سعتها 3 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بمساحة 32 جيجابايت فقط.

في حين أن الإصدار المتاح في أوروبا يحتوي على ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين بمساحة 64 جيجابايت من أجل إصدار Wi-Fi + LTE، أي ما يعادل 242$ أمريكي.

أما وفيما يتعلق بمواصفات التابلت، فهو يحتوي على شاشة LCD قياس 10.4 بوصة بدقة عرض 2000×1200 بكسل مع معدل سطوع بلغت ذروته 360 نقطة ضوئية. الجهاز اللوحي مُزود بميزات عديدة مثل وضع القراءة والوضع الليلي والوضع المظلم ووضع ضوء الشمس. كل من الكاميرا الأمامية والخلفية بدقة 8 ميجابكسل.

يعمل التابلت بمعالج MediaTek Helio G80 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت ومساحة تخزين 64 جيجابايت، مع فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة microSD لتوسعة المساحة التخزينية بحد أقصى 1 تيرابايت. يحتوي التابلت على بطارية 7100 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط. يعمل التابلت بواجهة Realme UI For Pad المستندة على نظام أندرويد 11.