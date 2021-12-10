نسخ أولى من كتاب هاري بوتر تُباع بسعر خيالي

جددت سلسلة هاري بوتر تحقيقها للأرقام القياسية في المبيعات، وهذه المرة ببيع قديمها من الإصدار الأول، حيث بيعت واحدة من أوائل نسخ الكتاب الأول من السلسلة مقابل 471 ألف دولار في الولايات المتحدة الأميركية، ووصف منظمو المزاد بأنه سعر قياسي عالمي لعمل روائي في القرن العشرين.

باع الكتاب أحد هواة جمع الكتب في الولايات المتحدة الأميركية، ولم يُعلن اسم المشتري، فيما وصفت دار “هريتدج أوكشنز”، النسخة البريطانية الصادرة في 1997 من كتاب “هاري بوتر وحجر الفيلسوف”، ذات الرسوم الملونة على الغلاف، بأنها “ساحرة وزاهية بشكل مدهش ولم تُمس تقريبا”.

وأوضحت دار المزادات التي تتخذ من دالاس مقراً لها، أن 500 نسخة فحسب طُبعت بهذا الغلاف، فيما يتجاوز السعر النهائي تقديرات ما قبل البيع البالغة 70 ألف دولار بأكثر من 6 مرات، وتراوح سعر بيع نسخ أولى سابقة من هاري بوتر بين نحو 110 آلاف و138 ألف دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن كتاب (هاري بوتر وحجر الفيلسوف) تلته 6 كتب أخرى في السلسلة التي ألفتها الكاتبة البريطانية “جيه.كيه رولينغ”.

وأشارت دار سكولاستيك الأمريكية للنشر إلى أن السلسلة بيع منها نحو 500 مليون نسخة في أنحاء العالم وترجمت إلى 80 لغة، فيما أنتجت شركة تونتيث سينشري 8 أفلام تستند إلى سلسلة الكتب حصدت 7.8 مليار دولار في شباك التذاكر حول العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية