موتورولا تطلق هاتفاً جديداً يعمل بمعالج Snapdragon 888 Plus

كشفت شركة موتورولا الأميركية عن هاتفٍ جديد بمواصفات متطورة، أطلقت عليه Edge S20.

وينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 888 Plus ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الأميركية الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.8 بوصة وجودة عرض FHD، ومعدل تحديث 144 هرتز، وتضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فتأتي ثلاثية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فتأتي بسعة 6 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة خمسة آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، بدءاً من يوم 21 ديسمبر الجاري، بسعر يصل إلى 313 دولاراً أميركياً.

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