بالفيديو – لقاء مؤثر بين زوجين صينيين وابنهما المفقود منذ 14 عاماً

تمكن زوجان صينيان من العثور على ابنهما المخطوف، بعد 14 عاماً من البحث المتواصل.

وكان الزوجان سون هاي يانغ وبينغ سينغ قد فقدا ابنهما عام 2007، بعدما قام أحد الأشخاص بخطفه من مدينة شنتشن.

وقام الزوجان خلال السنوات الماضية بعمليات بحث مكثفة، اضطرا خلالها لبيع ممتلكاتهما وعقاراتها، وأعلنا عن مكافأة بقيمة 31 ألف دولار أمريكي لكل من يساعدهما في إيجاد ابنهما.

وبحث الزوجان عن الطفل المفقود في كافة أنحاء الصين، قبل أن يتمكنا من العثور عليه بفضل تقنية التعرف على الوجوه، والتي ساعدت على اكتشاف المختطف الذي يعيش في مقاطعة شاندونغ الشرقية.

وقامت الشرطة الصينية باعتقال المختطِف الذي قاد الوالدين للعائلة التي تبنّت ابنهما، ليلتقي الولد المدعو بصن بوالديه الحقيقيين لأول مرة في مشهد مؤثر.

وقالت الشرطة الصينية إن اختبارات الحمض النووي أكدت نسب الطفل الحقيقي، وأشارت إلى أنّ العائلة التي يسكن عندها تبنته بطريقة غير شرعية بعد اختطافه.

يُذكر أنّ الطفل صن قرر البقاء مع العائلة التي عاش معها خلال سنين خطفه، ووعد والديه الحقيقيين بزيارتهما بشكل مستمر.

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