يارا تُطلق أغنية “غازلني زيادة” على يوتيوب

أطلقت الفنانة اللبنانية يارا على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب وتطبيق أنغامي، أغنية “غازلني زيادة”، التي تُعد رابع أغاني ألبومها الجديد ملّيت.

وحظيت الأغنية بآلاف المشاهدات بعد طرحها اليوم على يوتيوب، وبتفاعلٍ كبير من عشاق النجمة اللبنانية الذين عبّروا عن إعجابهم بالأغنية الجديدة.

وروّجت يارا للأغنية الجديدة من خلال تغريدة على تويتر، دعت من خلالها عشاقها للاستماع إليها.

وأغنية غازلني زيادة من كلمات تمام زليق، وألحان طارق أبو جودة وتوزيع موسيقي عمر صباع.

يُذكر أنّ النجمة اللبنانية أحيت مؤخراً حفلاً فنياً أقيم في أوايس، ضمن فعاليات موسم الرياض وسط حضور جماهيري كبير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية