حسين الجسمي يُطلق أغنية “ريت أنا في شاطي الراحة”

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي على قناته الرسمية في يوتيوب أغنية جديدة، حملت اسم ريت أنا في شاطي الراحة.

وحصدت الأغنية الجديدة أكثر من 257 ألف مشاهدة على يوتيوب منذ طرحها يوم 8 ديسمبر الجاري، وسط تفاعل كبير من عشاق النجم الإماراتي.

وأغنية ريت أنا في شاطي الراحة من كلمات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وألحان حسين الجسمي، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد.

وعبّر حسين الجسمي عن سعادته لغنائه من أشعار الشيخ زايد، وقال إنّ غناء أشعار الشيخ زايد ترسيخ للهوية الوطنية والإرث الإماراتي.

يُذكر أنّ الفنان الإماراتي أحيا خلال الفترة الماضية مجموعة من الحفلات الفنية، ضمن فعاليات إكسبو دبي.

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