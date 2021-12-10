عمود الماء الطائر يظهر قرب السواحل الإيطالية

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقاطع فيديو لعمود الماء الطائر، الذي ظهر قرب السواحل الإيطالية يوم الخميس الماضي.

حيث ارتفع عمود مائي في الهواء فوق سطح البحر التيراني، الذي يُعدّ أحد فروع البحر الأبيض المتوسط مُشكّلاً ما يشبه الإعصار، ورصد سكان بلدة فيوميتشينو القريبة من العاصمة الإيطالية روما الظاهرة التي تُشكّل خطراً على القوارب الصغيرة.

وقال سكان المنطقة إن هذه الظاهرة تحدث في الصيف أو الخريف نتيجة اختلاط الماء بالهواء، وتسير فوق المسطحات المائية وتنتهي عند اليابسة دون أن تُسبب أي ضرر أو خطورة على الأشخاص الموجودين على شاطئ البحر.

وأكد خبراء الطقس أنّ ظهور عمود الماء قد يرتبط بعواصف رعدية شديدة، ترافقها رياح وأمواج عالية وبرق.

يُذكر أنّ مقاطع الفيديو التي رصدت الظاهرة حظيت بانتشار كبير على الإنترنت، وبملايين المشاهدات.

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