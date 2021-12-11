إنستغرام يحصل على ميزات جديدة لتعزيز الرقابة الأبوية

قال آدم موسيري رئيس إنستغرام، إن تطبيق إنستغرام سيحصل على مجموعة من الميزات الجديدة لتعزيز الرقابة الأبوية.

وستُساعد الميزات الجديدة الأبوين على حماية الأطفال من الاستخدام المفرط للإنترنت، حيث سيكونان قادرين على معرفة الوقت الذي يقضيه أطفالهم على التطيبق، بالإضافة لإمكانية تحديد فترة يومية مُعيّنة يستخدم خلالها الأطفال التطبيق.

كما ستُوفر الشركة الأمريكية ميزة “خذ استراحة” التي ستُذكر الأطفال بضرورة أخذ استراحة عند الاستخدام المُطول للتطبيق، وميزة تمنع الأشخاص غير الموجودين كأصدقاء للطفل من التواصل معه.

وقالت إنستغرام إنها تختبر حالياً ميزة جديدة تتيح للمستخدمين حذف الإعجابات والتعليقات القديمة الموجودة على التطبيق، بصورة جماعية.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية ستُوفر ميزة “خذ استراحة حالياً في أمريكا”، نيوزيلندا، بريطانيا، وإيرلندا، وكندا على أن تُوفرها في باقي أنحاء العالم لاحقاً.

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