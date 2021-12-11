شركة صينية تُطلق هاتفاً جديداً يحمل اسم “تيك توك”

رفعت شركة Unihertz الصينية النقاب عن هاتف جديد يعمل بالأشعة تحت الحمراء، أطلقت عليه اسم Tick Tock.

وسينبض الهاتف الجديد بمعالج Dimensity 700-SoC الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Google Android 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة أمامية مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 2340*1080 بيكسل، وبشاشة خلفية مقاس 1.3 بوصة ودقة عرض 360*360 بيكسل تُستعمل من خلال الأصابع وتُظهر الوقت والتاريخ، وتُساعد المستخدم على التقاط صور السيلفي.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت، مع إمكانية رفعها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 8 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف الجديد بمقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، وباحتوائه على وحدة إرسال بالأشعة تحت الحمراء IR، وبدعمه شبكات الجيل الخامس.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية، واي فاي، بلوتوث، شريحة NFC، منفذ 3.5 للسماعات، ومكان لتركيب شريحتي اتصال.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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