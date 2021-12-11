تحديث iOS 15.2 – ميزة جديدة ستبلغك إن كان الايفون سبق إصلاحه سابقاً!

تحديث iOS 15.2 سوف تطلقه ابل قريباً قبل نهاية عام 2021 الجاري وفي النسخة التجريبية الحالية منه هناك ميزة في غاية الأهمية سوف تكشف لك عن عمليات الإصلاح السابقة في الايفون.

الميزة الجديدة من ابل سوف تؤدي لإبلاغ المستخدمين إذا كان قد تم إصلاح الجهاز مسبقًا وما إذا كان قد تم استخدام شاشة أو بطارية أصلية بعد عملية الإصلاح.

هناك قسم جديد سوف يظهر في الإعدادات للأجزاء المستبدلة وخدمات الإصلاح (يمكن الوصول إليها من خلال الإعدادات Settings > عام General > حول About).

هذه الميزة الجديدة في تحديث iOS 15.2 القادم لهواتف الايفون ستوفر معلومات مفيدة للذين يقدمون على شراء هواتف الايفون المستعملة أو المجددة حتى يحصلوا على منتجات ذات جودة مناسبة.

هذه الميزة تعتبر إضافة لميزة سابقة في نظام iOS تحذر المستخدم إذا ما كانت الشاشة أو البطارية المستبدلة ليست أصلية.

هواتف ايفون XR و XS و XS Max تخبرك بحالة البطارية سواء أصلية أو غير أصلية ثم مع هواتف ايفون 11 شمل الأمر الشاشة أيضاً ثم مع هواتف ايفون 12 أو 13 اتسع الأمر ليشمل الكاميرا أيضاً.

بخصوص استبدال الشاشة في هواتف ايفون 13 كان يتم تعطيل خاصية Face ID للتعرف على الوجه إذا تمت عملية الاستبدال خارج مراكز الصيانة المعتمدة، وتم حل المشكلة مع تحديث iOS 15.2 أيضاً.

شراء وبيع هواتف الايفون المستعملة تشكل سوقًا ضخمة، ابل تعي ذلك وهذه المزايا من أحل طمأنة المشتري بخصوص جودةالجهاز الذي يشتريه وجودة مكوناته قبل أن يشتري جهازاً به بطارية غير أصلية ترتفع حرارتها أو شاشة مقلدة ذات ألوان باهتة.