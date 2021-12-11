تسريبات – هاتف Xiaomi 12 قادم ببطارية 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط!

قام أحد المُسربين المعروفين Digital Chat Station على موقع Weibo بنشر تدوينة تحتوي على تفاصيل جديدة متعلقة بهاتف Xiaomi 12. وبناءً على المنشور، فمن المحتمل أن يتم تشغيل الهاتف ببطارية سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط.

تم تسريب هذه التفاصيل على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، وهي تؤكد – بشكل أو بأخر – صحة التسريبات السابقة. ويبدو أن طراز Pro هو الوحيد الذي سيدعم تقنية الشحن فائقة السرعة بقدرة 120 واط، على الأقل هذا ما تم رصده من خلال تسريب قائمة الهاتف على شهادة 3C الصينية.

هذا يعني أن كل من الإصدار القياسي في السلسلة Xiaomi 12 وإصدار Xiaomi 12X سيوفران الدعم لتقنية شحن 67 واط فقط. على الرغم من تسريب قدرات الشحن، إلا أن التسريبات لم تحتوي على معلومات جوهرية توضح بقية تفاصيل مواصفات الهاتف.

ولكن بالنظر إلى سعة البطارية 4500 مللي أمبير في الساعة، فهذا يعني أن سعة البطارية في الهاتف القادم ستكون أصغر من سعة بطارية هاتف Xiaomi 11 الذي تم إطلاقه العام الماضي.

احتوى هاتف Xiaomi 11 على بطارية سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55 واط. وهذه هي كل المعلومات التي شاركها.

أما بالنسبة لإصدار Xiaomi 12X، فمن المحتمل أن يأتي على هيئة طراز Mini بشاشة 6.22 بوصة AMOLED دقتها +FHD وتدعم تقنية HDR10 مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

يُقال بأنه الهاتف الوحيد في السلسلة الذي سيحتوي على معالج Snapdragon 870، بينما سيحتوي الطراز المتميز Xiaomi 12 Pro على معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 1

يُقال بأن السلسلة ستحتوي على 4 طرز، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم التأكيد على أسماء السلسلة بعد. ولكن طرازين في هذه السلسلة ستحتوي على معالجات ميديا تيك الجديدة Dimensity 9000 والذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي الشهر الماضي، والأخر Dimensity 7000 الذي نتوقع الإعلان عنه خلال الفترة القادمة.

أخيراً، من المفترض أن شاومي تعتزم الإعلان عن إحدى هواتف هذه السلسلة قبل نهاية العام الجاري، ومن المؤكد أن يكون Xiaomi 12 Pro من بينها.