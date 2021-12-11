نادين نسيب نجيب تُهنئ قصي خولي على نجاح بارانويا.. والأخير يردّ

هنأت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، صديقها الممثل السوري قصي خولي، على النجاح الكبير لمسلسل “بارانويا”، الذي يعرض حالياً.

ونشرت الفنانة اللبنانية، في خاصية الستوري في حسابها الرسمي على انستغرام، صورة قصي خولي بشخصية رواد، التي يلعبها في العمل وعلّقت عليها بالقول: “ألف مبروك يا صديقي يا غالي”.

ولم يتأخر قصي خولي في الردّ على نادين، حيث قام بنشر تهنئتها في ستوري حسابه الرسمي على انستغرام، وعلّق عليها بالقول “الغلا كله.. شكراً جزيلاً على الاهتمام”.

ويجسّد النجم السوري في مسلسل “بارانويا” شخصية رواد المحكوم بالسجن المؤبد بسبب قتله 21 شخصاً من أصدقائه بعد قيامه بعملية سرقة، حيث يحاول نفي الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكداً عدم ارتكابه هذه الجريمة من خلال استعانته بعالم يُدرّس علم النفس كان يبحث في قضيته ومرضه.

ومسلسل “بارانويا” من تأليف وإخراج أسامة عبيد ناصر، وبطولة قصي خولي، سعيد سرحان، ريتا حايك، داليدا خليل، سارة أبي كنعان، ريم نصر الدين، بيير داغر، وغيرهم.

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