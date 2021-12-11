أمازون تقرر إغلاق موقع تصنيف المواقع Alexa

أعلنت شركة أمازون الأميركية المالكة لموقع Alexa لتصنيف وترتيب المواقع عن إغلاق الموقع بشكل نهائي يوم 1 مايو 2022.

حيث تركت الشركة الأميركية في الموقع رسالة تظهر لجميع المستخدمين عند دخولهم للموقع وأبلغتهم بموعد إغلاقه.

ولم تكشف أمازون عن السبب الرئيس، الذي دفعها لإيقاف الموقع الذي يوفر خيارات مميزة لأصحاب الموقع، حيث يبلغهم بترتيب موقعهم، ويقدم لهم تحليلات خاصة بموقعهم، وبخدمات تحسين نتائج البحث SEO، وغيرها من الأمور التي تساعدهم على تحسين ترتيب مواقعهم.

وأكدت الشركة الأميركية قدرة المستخدمين على استخدام الموقع بشكل اعتيادي حتى 1 مايو 2022، وبعد هذا التاريخ؛ لن يكونوا قادرين على الوصول إلى بياناتهم إلا لأجل تصديرها لخارج الموقع على شكل بيانات خارجية من أجل الاستفادة منها لاحقاً.

يذكر أن موقع أليكسا تأسس عام 1996 على يد برويستر كاهل وبروس غيليات، قبل أن تستحوذ عليه أمازون عام 1999 مقابل 250 مليون دولار أميركي.

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