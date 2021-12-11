من خلال مراجعات Snapdragon 8 Gen 1 الأولية فهو بعيد تماماً عن A15 Bionic!

طرحت شركة كوالكم شريحة المعالجة الرائدة الجديدة الخاصة بمنصات الهواتف الذكية Snapdragon 8 Gen 1 خلال مؤتمرها السنوي Tech Summit يوم 30 نوفمبر الماضي.

يحتوي المعالج الجديد على نواة واحدة عالية الأداء Kryo Prime Arm Cortex-X2 بتردد سرعته 3.0 جيجاهرتز، بالإضافة إلى 3 نوى مساعدة Kryo A710 بسرعة تردد 2.5 جيجاهرتز، و 4 نوى عالية الكفاءة منخفضة الطاقة Kryo A510 بسرعة تردد 1.8 جيجاهرتز.

تم تصميم الشريحة الجديدة بالاستناد على عقدة تصنيع 4 نانوميتر من شركة سامسونج وهي عقدة تصنيع مُحسنة من العقدة الأساسية السابقة 5 نانوميتر. أيضاً تعتمد الشريحة على بنية معمارية ARM`v9 الجديدة.

من خلال تصريحات شركة كوالكم، فإن الشريحة الجديدة قادرة على التفوق على الشريحة الرائدة السابقة Snapdragon 888 بنسبة 20% تقريباً على صعيد مستوى الأداء، كما إنها الأفضل في كفاءة الطاقة بنسبة 25%. وأضافت الشركة في كلمتها بأن وحدة المعالجة الرسومية المدمجة قادرة على توفير أداء أفضل بنسبة 30%.

مؤخراً، تم رصد نتائج معالج Snapdragon 8 Gen 1 على منصات الاختبار الأكثر شهرة مثل AnTuTu و GeekBench باستخدام هاتف مرجعي يحتوي على المعالج الجديد وذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت LPDDR5 3200 ومساحة تخزينية 512 جيجابايت من النوع UFS 3.1.

إليكم نتائج اختبار الأداء لمعالج Snapdragon 8 Gen 1

AnTuTu Benchmark 9

استطاع الهاتف المرجعي تحقيق 996634 نقطة في اختبار AnTuTu المعياري، بينما احتل هاتف Asus ROG المركز الثاني مسجلاً 805370 وهو يحتوي على معالج Snapdragon 888. هذه النتائج تشير إلى أنه من المحتمل أن يتمكن DImensity 9000 من شركة ميديا تيك على تحقيق نتائج قريبة للغاية من نفس نتائج Snapdragon 8 Gen 1.

Geekbench 5 Single-Core

أما بالنسبة لنتائج GeekBench فيظهر بوضوح مدى تفوق شريحة A15 Bionic التي تحتضنها هواتف سلسلة iPhone 13 من آبل. ولكن عند مقارنة النتائج مع هواتف الأندرويد فقط، فهي لا تزال نتيجة أفضل بفارق 100 نقطة في الاختبار المستند على النواة الفردية.

Geekbench 5 Multi-Core

أما بالنسبة للاختبار المستند على تعدد النوى، فيبدو أن iPhone 13 قادر على التفوق أيضاً، ولكن بالنسبة للمقارنة مع هواتف الأندرويد، استطاع المعالج الجديد أن يسجل 20 نقطة إضافية أعلى من Snapdragon 888.