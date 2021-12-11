“شيرين” تُحيي حفلة فنية بالإمارات وتُفاجئ جمهورها بمظهرها الجديد

فاجأت النجمة المصرية “شيرين” عشاقها بالمظهر الجديد الذي ظهرت في الحفلة التي أحيتها في مدينة اللا مستحيل في أبو ظبي، حيث ظهرت “حليقة الرأس”.

وقالت النجمة المصرية إنها سعيدةٌ بتواجدها مع جمهورها في هذه الحفلة، وطلبت منهم تقبلها بشكلها الجديد.

وتحدت “شيرين” أصالة بأن تقوم بحلاقة شعرها على الزيرو مثلها، معبرةً عن سعادتها بعودتها لحياة العزوبية ولقائها جمهورها بعد فترة من الغياب.

وقدمت “شيرين” خلال الحفلة باقة من أغانيها الرائعة التي بدأتها بأغنية والهيت، وسط تفاعلٍ كبير من الجمهور الذي حضر الحفل، الذي أقيم وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس “كورونا”.

يذكر أن النجمة المصرية أعلنت قبل أيام عدّة، من خلال بيان رسمي، طلاقها من حسام حبيب، دون أن تكشف عن الأسباب التي أدت إلى حدوث هذا الانفصال.

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