سيتم إطلاق هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S21 FE بنظام أندرويد 12!

يعتبر هاتف Galaxy S21 FE من أكثر الهواتف المرتقبة من شركة سامسونج هذا العام، وقد ظهر له على الإنترنت العديد من التسريبات خلال الآونة الماضية. البعض يعتقد أنه من الممكن أن يصدر قبل نهاية العام الجاري، ولكننا نعتقد عكس ذلك.

العديد من المصادر الموثوقة أكدت على أن يتم الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي خلال شهر يناير المقبل. ومع ذلك، فقد تم تسريب جميع مواصفات الهاتف والعروض الخاصة به خلال الفترة الماضية.

وبناءً على آخر التقارير الصادرة عن موقع SamMobile، فمن المحتمل أن يتم إطلاق هاتف Galaxy S21 FE بنظام أندرويد 12، وهي بالطبع ميزة رائعة لأولئك المستخدمين الذين يرغبون بشراء الهاتف.

فقط للمقارنة مع هاتف Galaxy S21 FE، فقد تم إطلاق تشكيلة Galaxy S21 مبكراً هذا العام بنظام أندرويد 11، والتي تتألف من ثلاثة هواتف: Galaxy S21 و +Galaxy S21 و Galaxy S21 Ultra.

هذه الهواتف تلقت بالفعل تحديث واجهة مستخدم One UI 4.0 المستندة على أندرويد 12، ولكن بناءً على تقرير SamMobile، فإن هاتف Galaxy S21 FE سيأتي بنظام أندرويد 12 مباشرةً، مما يجعل المستخدمين في غنى عن ترقية التحديث بشكل يدوي.

ولكن هذا يعني أيضاً أن الهاتف القادم سيكون لديه الأحقية في الحصول على 3 تحديثات رئيسية من نظام التشغيل في الأعوام القادمة.

بعبارة أخرى، هذا الهاتف سيكون مؤهل للحصول على إصدار أندرويد إضافي. بمعنى أنه من المفترض أن كل من هواتف سلسلة Galaxy S21 ستحصل على تحديثات رئيسية حتى أندرويد 14، ولكن إذا تم إطلاق Galaxy S21 FE بنظام أندرويد 12، فهذا يعني أنه سيكون مؤهلاً للحصول على أندرويد 15 في المستقبل.

من المحتمل أن الشركة الكورية الجنوبية خططت لهذه الميزة من أجل كسب رضاء الجمهور والمستهلكين الذين ينتظرون الحصول على الهاتف. فأن يأتي الهاتف بأحدث واجهة تشغيل، هي بالطبع ميزة رئيسية سوف تعزز من نسبة مبيعات الهاتف.

في أخبار ذات صلة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن سلسلة هواتف سامسونج الرئيسية Galaxy S22 شهر فبراير المقبل خلال حدث Unpacked لعام 2022، وهذه الهواتف ستحتوي على معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 1 أو ربما Exynos 2200 الذي لم يتم إطلاقه بعد.