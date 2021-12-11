ما هي فوائد العلاج بالدم الذاتي؟

عرّفت الطبيبة الألمانية، ريناته شليكر، العلاج بالدم الذاتي بأنه طريقة جديدة تقوم على أخذ عينة من دم المريض ثم إعادة حقنها بجسده؛ بهدف تنشيط قوة الشفاء الذاتي بمحفزات خارجية.

وقالت الطبيبة الألمانية إن العلاج بالدم الذاتي يُحفّز جهاز المناعة ويدفعه لإطلاق استجابات مناعية مفيدة، وأكدت فائدة هذا العلاج في علاج الحساسية، والأمراض الجلدية كحب الشباب، الأرتيكاريا، والتهاب الجلد العصبي.

وأشارت إلى إمكانية اللجوء لهذا العلاج في حالة الجروح المزمنة؛ وذلك لأنه يُسرّع وتيرة التئام الجروح، ويُقلّل آلام الفصال العظمي في الركبة.

ودعت الطبيبة الألمانية إلى الاعتماد بشكل مستمر على العلاج بالدم الذاتي، وقالت إنه مفيدٌ في تحسين الصحة العامة وتنشيط جهاز المناعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية