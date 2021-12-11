عائلة أوكرانية تحطم الرقم القياسي لأكبر عائلة في العالم

دخلت عائلة بافيل سيمينيوك الأوكرانية، موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بصفتها أكبر عائلات الكرة الأرضية.

وبلغ عدد أفراد عائلة “بافيل”، 346 فرداً، على قيد الحياة؛ لتحطم بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم عائلة يبلغ عدد أفرادها 192 فرداً.

وقال رب الأسرة بافيل سيمينيوك، البالغ من العمر 87 عاماً، إنه كان يحلم بتأسيس عائلة كبيرة، وإنه تمكن من إنجاب 13 طفلاً من زوجته، قبل أن تتسع العائلة من خلال الزيجات المتكررة ليصل أفرادها إلى هذا الرقم الكبير.

وأشار “بافيل” إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة لامتلاك هذه العائلة، وأكد أنه يعاني من عدم قدرته على تذكر أسماء جميع أفراد العائلة، وأوضح أنه يتذكر، بشكل جيد، أسماء الكبار، لكنه يجد صعوبة في تذكر أسماء الصغار.

يذكر أن عائلة بافيل سيمينيوك تتكوّن من الأب والأم، و13 ولداً، و127 حفيداً و203 من أبناء الأحفاد.

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