شركة Yandex تكشف عن الجيل الجديد من مساعدتها المنزلية الذكية

رفعت شركة Yandex الروسية النقاب عن جيلها الجديد من مساعدتها المنزلية الذكية، والذي جلب معه مجموعةً كبيرةً من المميزات.

ويأتي الجيل الجديد من هذه المساعدات بشكل مشابه للمساعد السابق وبحجم أنحف، وأشارت إلى أن الجيل الجديد سيشهد استبدال لوحة التحكم الدائرية من الواجهة العلوية بشاشة لمسية مضيئة، يمكن من خلالها التحكم بالأصوات ومعرفة التواريخ والوقت.

وزودت الشركة الروسية مساعدها الصوتي بمُكبريْ صوت باستطاعة كلية تعادل 30 واط، ويحتوي المُكبران على فلاتر تمنح الموسيقى صفاءً ونقاءً.

وأشارت Yandex إلى إمكانية التحكم بمساعدها الجديد عن بعد من خلال الأوامر الصوتية، وذلك من أجل معرفة آخر الأخبار، وحالة الطقس، ووضع الازدحام على الطرقات، بالإضافة إلى إمكانية للردّ على المكالمات الصوتية الواردة للهاتف الذكي المقترن فيه.

ويتميز هذا الجيل من المساعدات باحتوائه على تقنيات Zigbee، التي تسمح بالتفاعل مع الأدوات الذكية الأخرى المحيطة به، ودعمه أحدث تقنيات الاقتران مع الهواتف والأجهزة الذكية.

يُذكر أن الشركة الروسية لم تكشف عن موعد طرح الجيل الجديد من هذه المساعدات، ولا عن سعره.

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