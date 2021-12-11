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بقدم واحدة.. طفل تركي يتسلق جبلاً بارتفاع 2540 مترا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح الطفل التركي محمد أرمان الذي وُلِدَ بقدمٍ واحدة في تسلق جبل (تك التي)، الواقع بولاية إغدير شرق البلاد، والذي يصل ارتفاعه لـ2450 مترا.

وعبّر الطفل البالغ من العمر 14 عاماً عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، وقال إنّ حبه لتسلق الجبال بدأ بعدما شاهد مقاطع فيديو لرجل مبتور الساقين، تسلق جبلاً من جبال سلسلة همالايا يصل ارتفاعه لـ8163 متراً.

وأشار أرمان إلى أنه يسعى خلال الفترة القادمة لتسلق جبل أغري، الموجود في الولاية نفسها، والذي يصل ارتفاعه لـ5137 متراً.

يُذكر أنّ إنجاز محمد أرمان تحقق بفضل المساعدة التي قدّمها له نادي متسلقي الجبال، الذي يقع مركزه في الولاية التي يعيش فيها، حيث وفّر له معدات التسلق ورافقوه خلال المغامرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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