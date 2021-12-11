أجهزة آبل ستفتقد إحدى خدمات غوغل

أكدّت شركة غوغل الأميركية أن سماعات الرأس المزودة بمساعد غوغل الصوتي Google Assistant لن تعمل مع أجهزة آبل.

وقالت الشركة الأميركية إن الأشخاص الذين يمتلكون أجهزة آيفون أو آيباد لن يكونوا قادرين على إعطاء الأوامر لمساعد غوغل الصوتي عند الضغط على الزر أو المستشعر المخصص له في سماعة الرأس.

ودعت الشركة الأشخاص الراغبين في استخدام مساعدها الصوتي مع سماعات الرأس، إلى استخدام هاتف ذكي يعمل بنظام غوغل أندرويد.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم تكشف عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذه الخطوة التي أثارت غضب مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام أي أو إس.

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