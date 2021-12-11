سماعات AirPods Pro – إليك أبرز ملامح الجيل الثاني القادم!

ابل الآن لديها في الأسواق الإصدار الأول من سماعات AirPods Pro وخلال عام من الآن تقريباً سوف تكشف ابل عن الجيل الثاني من السماعات ويبدو أنها تستحق الانتظار.

سماعات AirPods Pro تم الإعلان في أكتوبر من عام 2019 ويتوقع أن يتم الإعلان عن الجيل الثاني في الربع الأخير من العام المقبل.

كانت مزايا مثل إلغاء الضوضاء Noise Cancellation ومعادل الصوت التكيفي Adaptive EQ هي المزايا الحصرية التي تتمتع بها إصدار Pro من سماعات الآيربودز عن الإصدار القياسي.

بحسب المحلل الشهير المهتم بشئون ابل Ming-Chi Kuo فإن الجيل الثاني من سماعات الآيربودز برو AirPods Pro 2 لن يأتي قبل عام من الآن وسوف يحمل عدة مزايا جديدة.

أبرز ما قد يميز سماعات AirPods Pro 2 هو تغيير التصميم تماماً مع التخلي عن الجزء المدبب ثم تكبير جسم السماعات نفسها الذي يوضع في الأذن.

ابل بالفعل لديها سماعات تمتلك نفس التصميم وتُعرف باسم Beats Studio Buds فضلاً عن أنها نفسها تشبه منتجات منافسة لشركات أخرى من Pixel Buds من جوجل و Galaxy Buds من سامسونج.

ثانياً سوف تأتي السماعات ببعض الحساسات الجديدة التي تجعل السماعات قادرة على تتبع حركة المستخدم والنشاط البدني له وربما أمور أخرى مثل قياس علاماته الحيوية كدرجة الحرارة ونسبة الأكسجين واستخدام ذلك لخدمة التمارين الرياضية.

أيضاً من المنتظر أن يكون هناك مستشعر جديد للسماعات لتحسين معالجة الصوت وكذلك تحسين اتصال السماعات بالأجهزة.

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