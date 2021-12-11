تايوان تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون

شهدت تايوان تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون لمسافر عائد من “إيسواتيني” في أفريقيا الجنوبية.

وقال مركز قيادة الوضع الوبائي المركزي إن المصاب كان خاضعاً للحجر الصحي الذي تطبقه البلاد على جميع الأشخاص العائدين من الخارج.

وأضاف المركز أنّ المصاب لم تظهر عليه أية أعراض للإصابة بفيروس كورونا، مؤكداً عدم انتقال العدوى ل10 أشخاص يجلسون أمام وخلف الراكب المصاب الذي لم تكشف هويته.

وأكّد المركز التايواني خضوع جميع الأشخاص الذين كانوا متواجدين على متن هذه الرحلة للحجر الصحي.

يذكر أنّ العالم شهد انتشاراً كبيراً لمتحور أوميكرون الذي ظهر في منتصف شهر نوفمبر الماضي في بوتسوانا وجنوب أفريقيا، قبل أن ينتشر في كافة أنحاء العالم ويدفع الحكومات لاتخاذ إجراءات مشددة للوقاية منه.

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