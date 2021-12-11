مرض نادر يجعل شاباً صينياً يبدو بسن 6 سنوات

تسبب مرض نادر في توقف نمو رجل صيني يدعى “تشو شنجكاي” ويبلغ من العمر 34 عاماً عند سن 6 سنوات فقط.

وقالت عائلة تشو بأنّ ابنها تعرض لإصابة بالرأس في عمر الـ 6 سنوات أثناء لهوه في منطقة ريفية، الأمر الذي أدى لإصابته بخلل في الدماغ وتوقف نموه، حيث أصيب بحمى لمدة 3 أيام متواصلة، قبل أن يكتشف الأطباء تجلط الدم في دماغه ويجروا له عملية جراحية.

وأشارت العائلة لأنّ تشو تعافى من الإصابة، لكنّ جسده توقف عن النمو، الأمر الذي دفعهم لأخذه للمستشفى حيث أجرى له الأطباء سلسلة من الفحوصات التي أكدّت تضرر الغدة النخامية.

يذكر أنّ تشو يواصل حياته وهو بشكل وصوت طفل صغير في السادسة من العمر، رغم بلوغه سن الـ34، ويأمل الشفاء من مرضه ليواصل حياته ويتزوج ويكوّن أسرة.

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