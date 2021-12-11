عاصفة ثلجية تجبر 130 شخصاً على قضاء ليلة في السينما

اضطر 130 شخصاً على قضاء ليلة في إحدى دور السينما الواقعة بمدينة نوريلسك الروسية بعدما ضربت المدينة عاصفة ثلجية قوية.

وقامت إدارة السينما بتسلية الأشخاص المحاصرين، حيث قدمت لهم الفطائر والشاي، ونظمت عروضاً مجانية طوال الليل.

وقالت إدارة السينما بأنّ بعض الأشخاص فضلوا النوم على السهر ومتابعة الأفلام التي عرضت للجميع بشكلٍ مجاني.

وشهدت مدينة نوريلسك عاصفة ثلجية قوية، إذ لم يتجاوز مدى الرؤية عدّة أمتار، الأمر الذي دفع السلطات الروسية للطلب من السكان عدم الخروج من المنازل، وعدم استخدام السيارات الخاصة إلا في الحالات الضرورية.

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