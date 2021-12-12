عمرو دياب يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة

شوق النجم اللبناني عمرو دياب عشاقه لأغنيته الجديد كتر من قربك من خلال نشره بوستر الأغنية على حسابه الرسمي في إنستغرام، حيث علّق الهضبة على البوستر بالقول: استنى أغنية عمرو دياب الجديدة “كتر من قربك”، قريباً وحصرياً.

من جانبه كشف الشاعر الغنائي تامر حسين عن فريق عمل الأغنية الجديدة والتي تعد واحدة من أغاني ألبوم الهضبة الجديدة.

وقال بأنّ الأغنية الجديدة ستكون من كلماته وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وهندسة صوت أمير محروس.

وكان النجم المصري قد أطلق مؤخراً أغنية سنغل حملت اسم “خلي الحجر ينطق”، والتي حققت نجاحاً كبيراً.

يذكر أنّ الفنان المصري أحيا مؤخراً عدداً من الحفلات في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، ويستعد حالياً لإحياء حفلات جديدة بمناسبة السنة الجديدة.

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