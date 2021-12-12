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وائل كفوري يحيي حفلاً فنياً ناجحاً في الرياض

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري حفلاً فنياً رائعاً على مسرح محمد عبده في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقدم النجم اللبناني خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه الرائعة التي تفاعل معها الجمهور بشكلٍ كبير، خاصةً أغنية البنت القوية التي حصدت أكثر من 92 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وقام النجم اللبناني بإجراء تغيير في كلمات البنت القوية وجعلها البنت السعودية تقديراً للنساء السعوديات، قبل أن يعيد المقطع مرة أخرى مع ذكر البنت اللبنانية عوضاً عن السعودية وسط صيحات الجمهور الحاضر.

وأعاد النجم اللبناني غناء أغنية البنت القوية مرة أخرى في نهاية الحفل بناء على رغبة الجمهور.

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قناة 218 الليبية

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