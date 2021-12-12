شركة Ulefone الصينية تطلق هاتفاً جديداً ببطارية قوية

رفعت شركة Ulefone الصينية النقاب عن هاتفٍ جديد ببطارية قوية ومواصفات مميزة أطلقت عليه Ulefone Power Armor 13.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج MediaTek Helio G95 الحديث والمتطور، ومعالج رسوميات Mail-G76 MC4، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.81 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وتردد 120 هرتز، ومعدل سطوع 386 شمعةم2، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل مناسبة لصور السيلفي، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 13200 ميلي أمبير تجعل الهاتف يعمل لمدة أسبوعين بالشحنة الواحدة، وتدعم خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسكلي، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

ويتميز الهاتف بمقاومته الماء والغبار بفضل هيكله المتين المصنوع من المعدن والبلاستيك.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد ولا عن سعره.

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