فيس بوك تدعم مساعدات Portal بميزات جديدة

في إطار سعيها لتطوير مساعدات Portal الذكية قامت شركة فيس بوك الأمريكية بإضافة مجموعة جديدة من الميزات التي تسهل عملية استخدام هذه المساعدات.

وتعد ميزة التحكم عبر الأوامر الصوتية من أهم الميزات التي حصلت عليها المساعدات، حيث يكفي أن يقوم المستخدم بإرسال أمر صوتي للمساعد حتى يعرض الأخير عليه القصص والمنشورات التي ينشرها الأصدقاء حول موضوع الأمر الصوتي.

كما وفرت فيس بوك لهذه المساعدة ميزة تتيح للمستخدمين التقاط لقطة شاشة لأصدقائهم أثناء إجراء مكالمات فيديو معهم.

وقالت الشركة الأمريكية بأنّ التحديثات الجديدة ستجعل مكالمات الفيديو تتمتع بتأثيرات صورية تشبه تأثيرات الواقع المعزز.

بالإضافة إلى ذلك زودت فيس بوك مساعدات Portal بمجموعة من الألعاب الجديدة كلعبة Quizbee وSequncer والتي يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق Photo both.

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