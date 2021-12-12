بالصور – قد تكون هذه سيارة ابل المستقبلية ذاتية القيادة!

سيارة ابل ذاتية القيادة تعتبر أحد أهم المشاريع المستقبلية على أجندة الشركة الأمريكية، شركة إنتاج المركبات البريطانية Vanarama قدمت لنا التصميمات المبدئية للسيارة المرتقبة.

تقول Vanarama إنها أنتجت تلك التصميمات ثلاثية الأبعاد بناءً على براءات الاختراع الأصيلة التي سُجلت باسم ابل.

هناك العديد من التفاصيل التي نراها في الصور المنشورة ومنها مثلاً فتح الأبواب على مصراعيها في اتجاهين مختلفين لسهولة الوصول إلى الداخل.

أيضاً نرى أن الكراسي الداخلية قابلة للدوران مما يعمل على تحويل داخل السيارة إلى حجرة معيشة.

أيضاً سيكون هناك دمج للمساعد الصوتي الشخصي سيري Siri سواء في عجلة القيادة أو في الشاشة التي تظهر أمام السائق مع خيارات كثيرة للتخصيص حسبما يرى قائد المركبة.

هناك بعض الجوانب المستلهمة من منتجات ابل مثل مقابض الأبواب التي تشبه كثيراً أزرار الايفون، وشعار ابل المتوهج والشبكة الأمامية والخلفية كما في أجهزة الماك.

حالياً تعتمد ابل قدراً كبيراً من السرية على عملية تطوير سيارتها ذاتية القيادة، وليس من السهل معرفة ما يجري فعلياً في الكواليس.

التصميمات المرفقة هي محض اجتهادات وإن كانت تستند إلى بعض براءات الاختراع الرسمية لكنها لا تضمن بشكل نهائي أن يكون التصميم على هذا النحو.

تخبرنا التقارير الصحفية أن ابل سوف تتولى تطوير سيارتها ذاتية القيادة في حين ستتعاقد مع أحد كبار شركات السيارات لإنتاج السيارة في مصانعها، ابل كذلك تطور نوعاً خاصاً من بطاريات السيارات يسهل شحنها كهربياً وتدوم لمسافات طويلة.

من المنتظر أن ترى السيارة النور في غضون عدة سنوات يقدرها المحللون المهتمون بشئون الشركة بين عامي 2024 و 2027.