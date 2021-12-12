قد يتم إطلاق هاتف Galaxy S22 Ultra باسم Galaxy S22 Note!

أصبحنا على بُعد شهرين تقريباً أو أقل من الإعلان عن سلسلة هواتف سامسونج الرئيسية التالية Galaxy S22 وكما جرت العادة سوف تتألف السلسلة من 3 هواتف فقط.

اليوم لدينا تسريبات جديدة من بعض المصادر الموثوقة وحسنة السمُعة والتي تؤكد على أن هاتف Galaxy S22 Ultra سيأتي باسم Galaxy S22 Note.

هذه التسريبات صادرة عن المُسرب الشهير FrontTron من خلال تغريدة له على موقع تويتر، وهو مُسرب مشهور بخبرته الكبيرة في الأخبار المتعلقة بهواتف شركة سامسونج على وجه التحديد.

هذه التسريبات تؤكد على صحة الأقاويل السابقة والعروض المُسربة التي تنبأت باحتواء هاتف Galaxy S22 Ultra على فتحة مُضمنة أو ما يُعرف عنها باسم “صومعة” قلم S-Pen.

ومع ذلك، وعلى الرغم من كثرة التسريبات التي تؤكد على صحة هذه المعلومات، إلا إننا لا زلنا بعيدين عن حسم هذه الأخبار بشكل نهائي. لذا، قد يكون من الأفضل التعامل معها بحذر شديد.

ولكن إذا صحت هذه التسريبات، فمن المُرجح جداً أن يعني هذا الأمر زوال هاتف Galaxy S22 Ultra من تشكيلة هواتف سامسونج الرئيسية، ومن ناحية أخرى هذا يعني أنه سيسمح للعملاق الكوري بتسويق علامة “نوت” التجارية مرة أخرى.

في الواقع، إذا سألت عن رأيي الشخصي، فسوف أؤكد لك بأنها أخبار سارة جداً، خاصة وأن العديد من جمهور شركة سامسونج المخلص يشعر بحالة من اليأس بعد أن اتخذت الشركة قرارها النهائي بالتراجع عن إطلاق هاتف جالكسي نوت 21 هذا العام.

وعلى الرغم من أن الجميع يعتقد أن لمشكلة أزمة نقص رقائق أشباه الموصلات اليد العليا في إرغام سامسونج على تخطي الهاتف هذا العام، إلا أن سامسونج فائجتنا بإطلاق هواتفها القابلة للطي الجديدة وليس فقط ذلك، بل هناك مصادر أكيدة بأنها عملت على زيادة إنتاج هذه الهواتف بنسبة أكبر من النسبة التي كان مخطط لها.

نحن نعلم بأن سامسونج مؤمنة جداً بأن المستقبل سيكون عبارة عن هواتف قابلة للطي، ولكن في نفس الوقت، يبدو إنها لا تستطيع أن تتجاهل آراء مستخدميها المخلصين ببساطة.

هواتف سامسونج القابلة للطي تدعم قلم S-Pen ولكنها لا تأتي بفتحة مضمنة للقلم، مما يجعلك مُضطراً على شراء حافظة/جراب خارجي للهاتف، ولكن من المؤكد أن هذا الأمر سيتغير مع هاتفها الرائد التالي، سواء جاء باسم Note أو حتى جاء باسم Ultra.