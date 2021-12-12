سبوتيفاي سوف يضيف ميزة تصفح الفيديو مثل تيك توك!

سبوتيفاي Spotify هو أحدث التطبيقات التي تضيف تجربة تصفح مقاطع الفيديو بشكل عمودي مشابه لتصميم TikTok الناجح.

كشفت شركة سبوتيفاي عن الميزة الجديدة في اختبار مبكر للتطبيق على الايفون ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال تبويب اكتشف Discover في الواجهة الرئيسية للتطبيق.

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لم يتضح بعد ما إذا كانت الميزة الجديدة التي يتحدث عنها Spotify ستصدر بشكل واسع أم أنها مجرد اختبار قد لا يتم إضافته إلى التطبيق الرئيسي.

جدير بالذكر أنه يختبر العديد من التطبيقات – مثل Twitter و Facebook – هذه الميزات لعدة أشهر قبل طرحها لجميع المستخدمين. بدورها أعلنت Spotify أنها لم تعلن رسمًيا عن الميزة الجديدة.

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بدورها لم تعلن Spotify رسمياً عن الميزة الجديدة إذ قال المتحدث باسم الشركة: “نعمل على إجراء عددًا من الاختبارات في محاولة لتحسين تجربة المستخدم لدينا بشكل روتيني”.

وأضاف: “ينتهي الأمر ببعض هذه الاختبارات لتمهيد الطريق لتجربة أوسع، والبعض الآخر يخدم فقط كوسيلة تعلم مهمة. ليس لدينا أي أخبار أخرى لمشاركتها في الوقت الحالي.”

تم تقليد طريقة عرض مقاطع الفيديو في TikTok ذات التمرير العمودي بشكل متكرر منذ ظهور التطبيق المملوك للصين على الساحة في عام 2016، وازدادت شعبيته في السنوات الأخيرة.

من أمثلة ذلك ميزة Shorts التجريبية في YouTube ، وقد قدم Instagram ميزة مماثلة تسمى Reels ،وأيضاً لدينا ميزة Spotlight في Snapchat.